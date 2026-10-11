PSG : Mika Godts prend déjà très cher

Sur la lancée d’une fenêtre internationale particulièrement réussie avec la sélection belge (4 matchs, 3 titularisations, 1 but), Mika Godts avait toutes les cartes en main pour lancer son aventure avec le Paris Saint-Germain hier soir. Titulaire avec son nouveau club pour la première fois de la saison face au promu manceau, l’ailier belge de 21 ans est finalement passé à côté de son rendez-vous, laissant filer une occasion précieuse de se mettre en évidence à quatre jours du déplacement à Manchester City en Ligue des Champions. En panne d’inspiration, l’ancien joueur de l’Ajax s’est cassé les dents sur Rayan Bamba (22 ans) et Noa Boissé (20 ans), qui auront limité son influence tout au long de la rencontre.

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«Mika Godts a encore manqué l’occasion de bousculer la hiérarchie», résumait notre envoyé spécial hier soir. Le journal L’Équipe va dans le même sens et lui attribue la note de 4/10 pour sa prestation. «Godts doit encore muscler son jeu. Il aura confirmé ce que l’on voit, par épisodes depuis deux mois : le Belge a du ballon, est capable d’éclairs mais il va falloir qu’il intègre les exigences physiques de la L1 rapidement. Lui aussi, s’il ne muscle pas son jeu, va avoir des problèmes… Dans le un-contre-un, l’ex de l’Ajax Amsterdam passe encore trop peu. Sa première titularisation n’a pas été une grande réussite. Le Belge a besoin de temps, aucun doute là-dessus, mais ses contrôles manqués et ses dribbles peu convaincants n’avaient rien à voir avec un apprentissage nécessaire», écrit le quotidien.

«Godts franchement décevant»

Son remplacement à l’heure de jeu par Khvicha Kvaratskhelia, buteur dans la foulée, n’a fait que renforcer l’impression d’une occasion manquée. «Godts, toujours pas, écrit Le Figaro. Il ne s’agit évidemment pas d’enterrer l’international belge de 21 ans (…) Il a le bagage technique pour exister au sein de ce Paris Saint-Germain mais force est de constater qu’il n’est pas encore libéré sous ses nouvelles couleurs. Titulaire pour la première fois au PSG, le Diable rouge a brillé par ses mauvais choix et son manque de réussite. Pas dramatique, pas brillant non plus.»

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«Godts franchement décevant», résume Le Parisien, qui lui attribue la note de 3/10, la pire dans les rangs parisiens. «Une incapacité à prendre le meilleur sur son adversaire, des choix brouillons et beaucoup trop de ballons perdus (16). On l’a jamais senti en mesure de faire les différences», ajoute le quotidien. En Belgique, Walfoot parle d’une «première titularisation mitigée.» Il n’y a pas encore matière à tirer la sonnette d’alarme, le précédent Désiré Doué invitant à la patience (le Français avait connu six premiers mois délicats avant d’exploser), mais Paris aurait tout intérêt à pouvoir compter sur ses seconds couteaux. Au plus tôt serait l’idéal.