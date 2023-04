PSG : Christophe Galtier pointe une énorme limite dans son management

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice, Christophe Galtier s’est présenté face aux journalistes. L’occasion pour le technicien parisien de revenir sur la crise traversée par le club de la capitale. Par ailleurs, l’ancien coach des Aiglons a également reconnu certaines limites pour son management actuel. «Il y a peu de possibilités de changement, il y a peu de concurrence. Donc quand vous parlez avec vos joueurs, vous ne pouvez pas dire : "Si tu continues comme ça, tu vas sortir de l’équipe." Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge. Ils ne sont pas dupes, ce sont de grands garçons, ils connaissent la réalité de l’effectif à l’instant T avec des absences de très longue durée».

Malgré tout, Galtier ne compte pas baisser les bras face à ce constat : «par contre, il y a quelques leviers à avoir pour améliorer différents secteurs. Nous prenons beaucoup trop de buts. Sur la capacité à défendre en bloc, on est très moyens. Et on a aussi du mal à se créer beaucoup d’occasions. (…) On doit tous faire plus, avoir un meilleur équilibre. Il faut que notre jeu redevienne beaucoup plus attrayant et que l’on puisse se projeter plus rapidement, longtemps et souvent vers l’avant pour mettre la pression sur le but adverse», a ainsi assuré le coach parisien.

