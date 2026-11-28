Coup dur en perspective pour l’AS Monaco. Révélation du début de saison monégasque, Paris Brunner pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant allemand de 20 ans, touché aux ischio-jambiers, pourrait être contraint de subir une intervention chirurgicale. Si cette option venait à être retenue par le club de la Principauté, son indisponibilité pourrait atteindre trois mois. Le jeune buteur avait déjà manqué le déplacement en Écosse jeudi, lors de la victoire des Monégasques face à Hearts (3-2) en Ligue Conférence.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 12e journée de Ligue 1, Filipe Luís s’est montré prudent concernant la durée d’indisponibilité de son attaquant. « La situation concernant ses examens médicaux n’est pas encore claire. Je préfère donc patienter un peu afin de disposer d’informations plus précises. Je n’aime pas mentir. Si j’avançais des dates maintenant, je ne pourrais pas être précis », a expliqué le technicien brésilien. Le staff monégasque attend donc d’en savoir davantage avant de se prononcer sur la suite à donner à cette blessure.