OM : plusieurs absents face à Lens

La suite après cette publicité

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens au stade Bollaert dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Sur une série de 4 défaites toutes compétitions confondues, les Phocéens, neuvièmes, affrontent le RC Lens, 7ème, dans un contexte extrêmement particulier.

Le groupe marseillais est très diminué et la recrue hivernale Olivier Ntcham n’est pas du voyage, tout comme Valentin Rongier, Michael Cuisance, Pape Gueye, Jordan Amavi et Leonardo Balerdi. Le milieu de terrain devrait donc être très remanié et on devrait voir un joueur de la réserve titulaire ce soir. Souaré, Bertelli ou Targhalline.

Le groupe de l’OM : Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Sakai, Lirola, Caleta-Car, Alvaro, Perrin, Nagatomo, Kamara, Bertelli, Souaré, Targhalline, Germain, Thauvin, Milik, Benedetto, Luis Henrique et Payet.