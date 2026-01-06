Le Trophée des Champions au Koweït crée une première polémique

Le Trophée des Champions 2026 s’inscrit dans un contexte particulier, à la croisée du prestige sportif et de la stratégie institutionnelle. Opposant le PSG, mastodonte du football français et habitué des grandes scènes européennes, à l’OM, son rival historique au poids populaire immense, ce Classique dépasse largement la simple ouverture de saison. Chaque confrontation entre le PSG et l’OM cristallise des décennies de rivalité, de tensions sportives et de symboles identitaires, attirant l’attention bien au-delà des frontières françaises. En décidant d’exporter cette affiche à Koweït City, dans l’enceinte ultramoderne du Jaber Al-Ahmad International Stadium, la Ligue de football professionnel poursuit une politique assumée d’internationalisation de ses événements majeurs. Le stade, capable d’accueillir près de 60 000 spectateurs, offrira un écrin spectaculaire à ce duel à forte charge émotionnelle, tout en servant de vitrine au football français sur un marché encore peu exploité médiatiquement.

Derrière ce décor et ce discours d’ouverture vers de nouveaux publics se cache toutefois une motivation centrale, à savoir – sans surprise – l’enjeu financier. Pour s’assurer l’organisation du Trophée des Champions, le Koweït a consenti un effort économique majeur en s’engageant à verser 3,5 millions d’euros à la LFP. Une somme significative pour une compétition qui, sur le plan sportif, ne représente qu’un match, mais qui, sur le plan commercial, devient un produit à forte valeur ajoutée. À ce montant s’ajoute la prise en charge complète des frais annexes, incluant les déplacements internationaux, l’hébergement, la sécurité et la logistique des clubs et de leurs délégations. Dans un contexte où les finances du football français sont sous pression, entre baisse de certains revenus télévisés et nécessité de renforcer la compétitivité des clubs, cette offre a constitué un argument décisif. Le Trophée des Champions apparaît ainsi comme un levier financier stratégique, permettant à la Ligue de générer des revenus immédiats tout en limitant ses dépenses.

Un stade vide, mais un pactole ?

La bataille pour accueillir l’événement a pourtant été intense. Plusieurs pays avaient manifesté un intérêt concret, à commencer par Oman, longtemps considéré comme favori, mais aussi l’Inde, le Kazakhstan ou encore la Côte d’Ivoire, chacun cherchant à associer son image à une affiche prestigieuse du football européen. D’ailleurs, selon nos informations, la Ligue était même très proche d’offrir l’appel d’offres à Oman, la Côte d’Ivoire ou le Kazakhstan. Le pays de Mascate était même proche de rafler la mise. Cependant, aucune de ces candidatures n’a réussi à combiner une offre financière aussi élevée avec des garanties jugées suffisantes par la LFP en matière d’infrastructures, de sécurité et d’organisation globale. Le Koweït, fort de ses investissements récents dans le sport et de son expérience dans l’accueil d’événements internationaux, a su rassurer l’instance sur sa capacité à gérer un rendez-vous à forte exposition médiatique. Ce choix reflète une approche de plus en plus pragmatique de la Ligue, qui privilégie la fiabilité, la rentabilité et l’image internationale à court et moyen terme. Malheureusement, côté parisien, au moins cinq joueurs manqueront à l’appel, entre les internationaux africains mobilisés à la CAN (Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye) et plusieurs blessés, tandis que d’autres incertitudes pourraient encore alourdir la liste. Le staff du PSG envisage même de compléter le groupe avec des jeunes pour ce déplacement à plus de 4 000 kilomètres de la France.

Avec la percée fulgurante de l’Arabie saoudite en matière de championnat local et du Qatar en termes d’organisation de compétitions, il était difficile pour le Koweït de ne pas s’assurer une compétition majeure. Cette orientation a été clairement assumée par les dirigeants du football français. En décembre, Pablo Longoria résumait cette logique en soulignant que « la Ligue doit penser à la façon d’améliorer la valeur commerciale de la compétition ». Le Trophée des Champions devient ainsi un outil de diplomatie sportive et économique, servant à la fois les intérêts financiers de la LFP et les ambitions internationales des pays hôtes. À Koweït City, le PSG-OM ne sera donc pas seulement un choc sportif attendu par les supporters, mais aussi l’illustration d’un football de plus en plus mondialisé, où chaque décision d’organisation répond à des équilibres économiques précis. Entre passion populaire, rivalité historique et stratégie financière assumée, ce Classique délocalisé incarne l’évolution profonde du football moderne, où le terrain n’est plus le seul espace de jeu.

Au-delà de l’aspect sportif, la délocalisation du match au Jaber Al-Ahmad International Stadium, enceinte de 60 000 places, prive le PSG-OM de l’un de ses ingrédients essentiels : ses supporters. Les tentatives de mobilisation ont échoué des deux côtés, les offres de déplacements, jugées trop coûteuses ou insuffisantes, ayant été annulées ou boycottées. Aucun groupe d’ultras parisiens ou marseillais ne sera présent, et la LFP reste discrète sur l’affluence attendue, laissant planer le doute sur un stade loin d’être plein. Si l’enjeu officiel du Trophée des Champions demeure, opposant le double vainqueur Ligue 1 - Coupe de France à son dauphin et rival historique, le symbole interroge fortement. Sans chants, sans tifos et sans rivalité dans les tribunes, le Classique perd une grande partie de son identité. Dans ce contexte presque aseptisé, le spectacle devra impérativement venir du terrain, sous peine de voir ce rendez-vous prestigieux ressembler davantage à une occasion manquée qu’à une véritable fête du football français.