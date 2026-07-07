Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaires du 7 juillet avec les deux derniers 1/8es de finale

Après le match entre les États-Unis et la Belgique cette nuit, place aux deux derniers huitièmes de finale de la compétition. À 18h, heure française, duel de légendes à Atlanta entre l’Argentine de Lionel Messi et l’Égypte de Mohamed Salah. Une rencontre diffusée sur beIN SPORTS 1 et M6.

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Le vainqueur de ce match affrontera celui du dernier huitième de finale. Quatre heures plus tard (22h, heure française), et toujours sur beIN SPORTS 1 et M6, la Suisse défiera la Colombie à Vancouver. Les Helvètes tenteront d’atteindre les quarts de finale pour la quatrième fois de leur histoire (après 1934, 1938 et 1954). De leur côté, les Cafeteros voudront eux aussi prendre le quart, un stade de la compétition qu’ils n’ont atteint qu’une seule fois, en 2014 au Brésil.

Mardi 7 juillet :

-à 18h (heure française) - 1/8e de finale : Argentine - Égypte (beIN SPORTS 1, M6)

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-à 22h (heure française) - 1/8e de finale : Suisse - Colombie (beIN SPORTS 1, M6)