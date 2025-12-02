CdM 2026 : Donald Trump sera présent au tirage au sort

Le président américain Donald Trump assistera au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi à Washington, au Kennedy Center, quelques mois avant le début de la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La participation de Trump a été confirmée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt.

En revanche, le tirage au sort se fera sans la participation de l’Iran, plusieurs membres de sa délégation n’ayant pas obtenu de visas américains. Le porte-parole de la fédération iranienne a précisé : « nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du Monde ». Pour le tirage au sort, les quatre premières équipes au classement FIFA — Espagne, Argentine, France et Angleterre — sont placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes. Elles ne pourront pas s’affronter avant les demi-finales si elles terminent toutes premières de leurs groupes.