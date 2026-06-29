FC Metz : Bouna Sarr scelle son avenir

C’est ce qui s’appelle un retour en grâce retentissant. Alors que de nombreux observateurs émettaient de sérieux doutes sur son état de forme après plus de deux ans passés loin des terrains en compétition officielle, Bouna Sarr a répondu de la plus belle des manières sous les couleurs de son club formateur. Le latéral droit a enchaîné les prestations avec une impressionnante régularité, disputant 12 rencontres de Ligue 1 qui représentent 71 % des minutes jouées par le club sur cette période. Une véritable résurrection athlétique qui a trouvé son point d’orgue lors de l’ultime journée de championnat face à l’OGC Nice (0-0) ce dimanche. Intraitable dans son couloir, le piston messin a régné en maître en remportant neuf duels et en récupérant huit ballons, signant par la même occasion les plus hauts totaux de la rencontre et ses meilleures statistiques personnelles depuis son grand retour chez les Grenats.

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Un tel abattage et un tel investissement au quotidien n’ont évidemment pas laissé la direction mosellane insensible. Contrainte de rebâtir un effectif compétitif pour affronter les joutes de la Ligue 2, la direction du FC Metz a rapidement érigé la prolongation de l’international sénégalais, dont le bail expirait au 30 juin, en véritable priorité. Impressionné par son professionnalisme à l’entraînement, le staff compte énormément sur l’expérience de l’ancien Marseillais et Bavarois pour encadrer une jeune garde grenat qui manquera de repères la saison prochaine. Malgré les sollicitations et les intérêts extérieurs, Bouna Sarr a fait le choix de la fidélité. Selon nos informations, il a accepté de s’inscrire dans la durée avec le club lorrain en paraphant une prolongation de contrat de deux saisons, assortie d’une année supplémentaire en option.