PSG : les anecdotes improbables de l'agent historique de Neymar

Mardi soir, le Paris Saint-Germain joue son avenir européen face au Bayern Munich. Victorieux (3-2) à l'aller, les Parisiens espèrent réaliser l'exploit qui leur permettra de s'inviter dans le dernier carré de la Ligue des champions. Si cette fin de saison s'annonce haletante pour le PSG qui compte trois longueurs de retard sur le LOSC en Ligue 1, un autre sprint se déroule en coulisses : celui des prolongations. Et les négociations pour prolonger Kylian Mbappé et Neymar demeurent intenses depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu'en juin 2022, les deux hommes n'ont pas encore tranché pour leur avenir. Pour le dernier cité, l'optimisme règne au sein de la direction parisienne, avec un nouveau bail jusqu'en juin 2026.

Dans une interview accordée à l'Equipe, l'agent historique de Neymar, Wagner Ribeiro lâche quelques révélations croustillantes. On y apprend notamment que les hautes sphères parisiennes avaient déjà tenté d'attirer la star brésilienne dans leurs filets fin 2015. Et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi semblait prêt à tout pour achever de convaincre le principal protagoniste de quitter le FC Barcelone. « J'ai dit à Olivier (Létang, le directeur sportif du PSG jusqu'en juin 2017) qu'il leur fallait Neymar pour compléter la dream team. Olivier s'est rendu deux fois à São Paulo. Il est venu dans mes bureaux, il a rencontré Neymar Senior, a visité l'institut Neymar. À l'été 2016, on s'est retrouvés à Ibiza avec Neymar, son père, Nasser et Olivier. On s'est réunis au dernier étage d'un hôtel. On s'est cachés, personne n'a pu prendre de photo et on a discuté. Nasser a fait une proposition magnifique. Neymar gagnait 11 M€ par an au Barça. Il lui a proposé 26 M€. Moi, j'ai demandé 40 M€ ! Il a répondu qu'il allait étudier la question, qu'il pourrait lui donner une partie sous la forme d'une chaîne d'hôtel à son nom - sur laquelle il aurait touché un pourcentage -, qu'il allait lui céder un jet privé pour faire ses voyages entre l'Europe et le Brésil, et qu'il mettrait son nom sur la tour Eiffel. C'était fou, » révèle ainsi le célèbre agent brésilien.

Wagner Ribeiro voit Neymar et le PSG remporter la Ligue des champions

Malheureusement, l'international auriverde ne se voyait pas à l'époque quitter le Barça pour relever le challenge parisien. Une posture qui évoluera quelques mois plus tard... Mais l'idylle entre le club parisien et Neymar ne fut pas toujours merveilleuse loin s'en faut. En 2019, le numéro dix matérialise son spleen et souhaite revenir à Barcelone. Malgré un bras de fer entamé avec les dirigeants du PSG, l'artiste brésilien ne quittera pas la capitale française, malgré les avances d'un autre club : le Real Madrid. « À ce moment, il a surtout failli aller au Real Madrid. Le Real était prêt à payer 300 M€ pour le recruter. Florentino me l'a dit. Mais Nasser a refusé et il a répondu : "Même pour un milliard, il ne part pas ! », lâche Ribeiro.

L'abnégation salutaire d'Al Khelaïfi dans ce dossier pourrait être récompensée dans les prochains jours par une prolongation de Neymar à Paris. Un scénario clairement envisagé par Wagner Ribeiro, qui estime le milieu offensif brésilien épanoui au Paris Saint-Germain. Et surtout, aucun autre club ne peut s'aligner sur les émoluments astronomiques perçus par l'intéressé depuis son arrivée en France... « Il habite dans une ville magnifique, il a beaucoup d'amis et il est très heureux à Paris. Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Il n'y a que le PSG qui peut se payer Neymar. Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le Barça ? C'est encore pire. En Italie ? Aucun club ne peut rivaliser. Manchester United ou Manchester City ? Je n'y crois pas. À Paris, il gagne super bien sa vie et il joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions, et Neymar sera Ballon d'Or, vous verrez. » Un scénario qui plairait clairement à Neymar et au PSG...