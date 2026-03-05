Barça : la réaction attendue de Lamine Yamal après l’élimination en Coupe

Après l’élimination du FC Barcelone en demi-finale retour de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid mardi soir (3-0), Lamine Yamal a baissé les yeux, rentrant aussitôt aux vestiaires, avec un air dépité. Une situation délicate pour le jeune joueur de 18 ans qui avait tout fait pour remettre les siens debout après l’humiliation vécue à Madrid (4-0). Malgré tout, l’ailier a encore livré une prestation de haut niveau, confirmant son statut de l’une des pépites les plus impressionnantes du football actuel avec des gestes fantastiques. Par ailleurs, il a tenu à remercier les supporters pour leur soutien au Spotify Camp Nou.

La suite après cette publicité

Sur ses réseaux sociaux, le numéro 10 a accompagné une photo en noir et blanc prise dans son jardin, d’un message destiné aux fans. « Merci pour la nuit d’hier (avant hier, NDLR) culers, il nous reste beaucoup de choses à espérer. Visca Barça pour toujours ». Une prise de parole que Yamal a l’habitude de faire lors des rendez-vous cruciaux. Plusieurs joueurs du Barça ont également publié des messages similaires sur leurs réseaux, soulignant la fierté collective du groupe emmené par Hansi Flick, malgré la déception de ne pas aller sur la dernière marche de la compétition.