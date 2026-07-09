Équipe de France : le but formidable de Kylian Mbappé face au Maroc

Il fallait une inspiration de Kylian Mbappé. Après avoir loupé un penalty puis manqué plusieurs occasions, le capitaine des Bleus s’est racheté en ouvrant le score face au Maroc, ce jeudi, en quart de finale de la Coupe du Monde.

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ÇA FINIT PAR PAYER !!! ⚽️🔥🇫🇷 Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale !



La France mène 1-0.



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Trouvé par Désiré Doué à l’entrée de la surface, il fixait son ancien coéquipier Issa Diop, puis enroulait son ballon au second poteau pour débloquer la situation (60e). Ousmane Dembélé a même enfoncé le clou depuis, portant le score à 2-0.