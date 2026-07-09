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Coupe du Monde

Équipe de France : le but formidable de Kylian Mbappé face au Maroc

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp

Il fallait une inspiration de Kylian Mbappé. Après avoir loupé un penalty puis manqué plusieurs occasions, le capitaine des Bleus s’est racheté en ouvrant le score face au Maroc, ce jeudi, en quart de finale de la Coupe du Monde.

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Trouvé par Désiré Doué à l’entrée de la surface, il fixait son ancien coéquipier Issa Diop, puis enroulait son ballon au second poteau pour débloquer la situation (60e). Ousmane Dembélé a même enfoncé le clou depuis, portant le score à 2-0.

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