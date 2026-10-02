Portugal : Jorge Jesus a été insulté

Jesus vs. Cris. Depuis dimanche soir, le sélectionneur du Portugal et le quintuple Ballon d’Or sont au centre d’une affaire qui n’en finit plus de faire parler. Ce vendredi matin, la presse portugaise a révélé que Jorge Jesus et le président de la FPF, Pedro Proença, ont été hués hier à leur sortie de l’hôtel avant de rejoindre le stade pour le match face au Danemark. Une rencontre durant laquelle le technicien de 72 ans a de nouveau été pris pour cible par certains fans de la Seleção das Quiñas. Cet après-midi, Mais Futebol indique que la tension n’est pas redescendue.

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De retour à Porto avec son groupe, Jorge Jesus a été insulté à l’aéroport. La publication lusitanienne ajoute qu’un supporter portugais s’en est pris verbalement au sélectionneur par la suite : « tu ne vaux même pas un ongle de CR7. Va maintenant en conférence de presse dire que tu es le plus grand ». La police a dû intervenir pour dire à l’homme de se calmer devant des joueurs abasourdis, mais applaudis par d’autres fans.