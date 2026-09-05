Bundesliga : Dortmund renverse Hoffenheim, Leverkusen déroule, Elversberg poursuit son incroyable début de saison

Le multiplex de la 2e journée de Bundesliga a tenu toutes ses promesses avec 21 buts inscrits sur les cinq rencontres. Le Borussia Dortmund a signé l’un des scénarios les plus spectaculaires en renversant Hoffenheim (3-2). Mené 2-0 après les buts d’Avdullahu (45e) et Lemperle (54e), le BVB a réagi grâce à Serhou Guirassy (61e), avant que l’attaquant ne se transforme en passeur pour l’égalisation de Fabio Silva cinq minutes plus tard. Dortmund a finalement arraché la victoire à la 87e minute sur un but contre son camp d’Hajdari. Le Bayer Leverkusen s’est également imposé, et avec la manière. Battu par le promu Elversberg lors de la première journée, le Bayer a corrigé l’Union Berlin (4-0) grâce à Fernandez dès la première minute, Medina (28e), Schick (48e) et Maza (66e). À l’inverse, le RB Leipzig a complètement manqué son déplacement sur la pelouse du Werder Brême. Les locaux se sont imposés 3-1 avec des réalisations de Dinkçi (4e), Füllkrug (68e) et Grüll (80e) et une réduction de l’écart de Baku dans le temps additionnel.

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Elversberg continue de son côté de surprendre pour ses premiers pas en Bundesliga. Après avoir battu Leverkusen lors de la première journée, le promu a réalisé un incroyable retournement de situation sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach pour s’imposer 4-3. Bolin avait ouvert le score dès la 11e minute avant l’égalisation de Mokwa Ntusu (29e), puis Mönchengladbach avait repris le large grâce au doublé de Bolin (44e) et à Scally (56e). Mais Elversberg n’a rien lâché : Krattenmacher a réduit l’écart (66e), Keidel a égalisé (80e), avant que Krattenmacher ne signe un doublé et le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+2). Enfin, Fribourg a maîtrisé son déplacement chez le promu Paderborn avec une victoire 1-0 grâce à Eggestein (26e). À l’issue de ce multiplex, Fribourg, Dortmund et Elversberg occupent provisoirement le podium de Bundesliga, tandis que Mönchengladbach est dernier après deux défaites en deux journées.