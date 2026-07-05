Désiré Doué et Bradley Barcola donnent des maux de tête à Didier Deschamps

On sait combien la théorie de la «concurrence saine» reste fragile, mais entre Bradley Barcola et Désiré Doué, rien ne laisse penser qu’on puisse un jour voir une rivalité toxique s’installer. Amis dans la vie quotidienne, mais souvent opposés en club comme en sélection, les deux joueurs se partagent les minutes depuis le début de la Coupe du Monde (268 pour Barcola, 245 pour Doué). «C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors», confiait Doué après son but face à la Norvège (victoire 4-1).

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Si l’ex-Rennais avait obtenu les faveurs de Didier Deschamps lors du match d’ouverture face au Sénégal (et face aux Norvégiens), Bradley Barcola s’était davantage mis en valeur ce jour-là en marquant le but du break, après être entré en jeu (victoire 3-1). L’ex-Lyonnais a gagné en crédit puisqu’il a même démarré les deux rencontres de phase finale face à la Suède (3-0) et le Paraguay (1-0). Mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’il sera reconduit face au Maroc.

Deux bons entrants, mais deux titulaires timides

Face à l’Albirroja, c’est en tout cas le Golden Boy qui a marqué le plus de points. Dans un match longtemps cadenassé, où Barcola s’était souvent cassé les dents face à l’intensité et l’impact mis par les défenseurs paraguayens, Doué a créé l’étincelle. L’attaquant de 21 ans a débloqué la situation en s’offrant un numéro de funambule dans la défense paraguayenne, avant d’être déséquilibré par un défenseur et d’obtenir le penalty qu’il fallait.

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«L’entrée de Désiré Doué ? Il a fait une très bonne entrée, louait Bradley Barcola après le match. Il a apporté de la technique. C’est grâce à lui que l’on a réussi à avoir ce penalty, donc je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu’en me remplaçant, il allait dynamiser le jeu, mettre du peps. Donc, c’est ce qu’il a fait et je suis très content pour lui.» Si problème il y avait pour Deschamps, il résiderait dans le choix du titulaire pour la suite de la compétition, car ses deux joueurs ont particulièrement brillé en entrant en jeu lors de cette Coupe du Monde, moins en démarrant la rencontre. DD aura encore plusieurs jours pour trouver la meilleure configuration possible face au Maroc. Dans tous les cas, Achraf Hakimi devrait retrouver une vieille connaissance sur son côté.