Le FC Barcelone se positionne sur une piste à 10 M€

Le dossier de l’attaquant obnubile le FC Barcelone. La priorité se nomme Julián Álvarez depuis un long moment maintenant, mais il faut mettre le prix. Cela a fait naître des tensions avec l’Atlético, qui plus est, ne facilitant pas les négociations. Les Colchoneros enverraient plutôt l’Argentin ailleurs qu’en Espagne pour éviter de renforcer un concurrent. On parle d’un transfert au minimum à 120 M€. Le Barça a certes à nouveau les moyens, mais ne veut pas retomber non plus dans ses années de galère.

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Face à la complexité de ce dossier, et à sa lenteur à venir avec le Mondial, il faut avancer sur d’autres en parallèle. Les Blaugranas veulent recruter un latéral gauche, en vue d’une probable vente d’Alejandro Baldé. Ce dernier a perdu sa place et ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Marc Cucurella est la cible principale, mais pas la seule, d’autant que le joueur de Chelsea coûterait un bras lui aussi. Il est estimé à 50 M€ et a encore trois ans de contrat devant lui. Cela semble compromis.

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Le Bayer veut récupérer de l’argent dessus

Un autre nom se dessine d’après les informations de Sport, plutôt bien connu du Barça. C’est Alejandro Grimaldo, également suivi par… l’Atlético. Il est régulièrement cité pour faire son retour au sein de son club formateur, avec lequel il n’a jamais évolué chez les professionnels. Depuis son départ pour Benfica en 2016, le séduisant gaucher a bien grandi. Il a rejoint le Bayer Leverkusen en 2023 pour devenir l’un des tout meilleurs du monde à son poste. Il a d’ailleurs été appelé par Luis de la Fuente pour le Mondial où il devrait être la doublure… de Cucurella.

Seulement, le joueur de 30 ans coûte bien moins cher que son concurrent. À un an de la fin de son contrat, il pourrait être accessible à environ 10 M€, d’après Marca. Le Bayer préfère le voir partir dès cet été et récupérer de l’argent sur son transfert. Après trois saisons en Allemagne couronnées d’un titre de champion il y a deux ans avec Xabi Alonso, Grimaldo veut s’en aller. Aucune offre concrète n’a encore été formulée, mais le Barça est conscient de cette opportunité de marché, d’autant que le joueur sort à nouveau d’un exercice plein (46 matchs, 14 buts, 12 passes).