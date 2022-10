JT Foot Mercato : l'incroyable retour en forme de Chelsea

La suite après cette publicité

Potter l'enchanteur de Chelsea

En Angleterre, Chelsea va mieux depuis la nomination de son nouveau coach Graham Potter. Les Blues ont retrouvé le chemin de la victoire ! Avant l'arrivée de Potter, les Londoniens restaient sur 3 défaites en 5 matches ! Changement radical depuis le débarquement du technicien britannique sur le banc des Blues, puisque ses troupes sont invaincues. En 5 rencontres, Chelsea aligne quatre victoires pour un petit nul. Symbole de ce renouveau, Pierre-Aymeric Aubameyang ! En difficulté à son arrivée dans le nord de Londres, le Gabonais est monstrueux depuis qu’il a débloqué son compteur but le 1er octobre dernier contre Crystal Palace. Il en est déjà à trois pions sur les trois dernières rencontres. Effet de la magie Potter ?

La crise au PSG

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain. Les rapports entre Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller football Luis Campos seraient très fraîches. Selon le journal L’Équipe, le Qatari ne souhaitait pas recruter l’ancien dirigeant monégasque. Ce choix aurait été forcé par Kylian Mbappé qui en faisait une condition de sa prolongation. Des relations compliquées entre les deux hommes qui ne datent pas d’hier. La brouille remonte à l’époque lilloise de Campos. Après une rencontre entre le LOSC et le PSG, Al-Khelaïfi avait pointé du doigt les arbitres. Un comportement pas du goût du Portugais qui avait alors haussé le ton. Et même si le président parisien a consenti à l’embauche de Campos, il a aussi rappelé Antero Henrique pour diminuer le pouvoir de son conseiller. Précisons qu’on est très loin de l’amour fou entre les deux Portugais. À tel point que Campos a menacé de claquer la porte du club, et d’emporter Christophe Galtier dans ses valises, si Henrique était toujours là en janvier. Ambiance.

La tentation Chelsea pour Pavard

On retourne sur les bords de la Tamise et à Chelsea qui prépare son prochain mercato. Selon le journal Bild, les Blues voudraient récupérer Benjamin Pavard. En contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2024, l’international tricolore pourrait se laisser tenter par l’aventure anglaise dès cet été. Pour le quotidien allemand, un départ de Bavière dès cet été n’aurait rien d’impossible si l’ancien Lillois ne prolonge son bail d’ici là.