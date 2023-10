EdF : Antoine Griezmann juge le groupe des Bleus après la qualification

La suite après cette publicité

Auteur de sa 81e titularisation consécutive avec l’équipe de France, le 4ème joueur le plus capé de l’histoire des Bleus avec 124 sélections s’est encore avéré essentiel lors de la victoire des Bleus (2-1) face aux Pays-Bas. Crédité d’un 7 par la rédaction FM, l’attaquant des Colchoneros a globalement été l’un des grands artisans de la qualification tricolore pour le prochain Euro. Interrogé par la chaîne L’Equipe, Grizou a savouré, qui plus est au regard d’un groupe qu’il juge plutôt «dur».

«Ca fait du bien on a tout gagné, c’était l’objectif, on sait qu’on a l’équipe pour aller chercher l’Euro. L’objectif est atteint. Désormais on va en profiter un peu et mardi, contre l’Ecosse, il faudra donner de la joie aux Lillois qui seront présents au stade. Le groupe ? relevé ou pas relevé, c’est toujours compliqué d’aller en Irlande, on en a chié, pardon de parler comme ça mais on en a chié là-bas et ce soir c’était aussi compliqué. En Grèce, ça va aussi être compliqué, que ce soit amical ou qu’on soit déjà qualifié, il faudra gagner sinon on risque de se faire un peu taper sur les doigts. Il faut continuer, travailler et jouer encore comme ça. Je pense que globalement, surtout à l’extérieur, c’était un groupe un peu dur».