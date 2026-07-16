Mercato : l’AS Monaco négocie le transfert d’Aleksandr Golovin pour 25 M€ !

Arrivé en Principauté en 2018 dans la foulée d’une Coupe du Monde mémorable avec la Russie (quart de finaliste de la compétition avec un but et deux passes décisives), le milieu de terrain formé au CSKA Moscou est devenu au fil des ans la figure emblématique de l’AS Monaco. Aujourd’hui joueur le plus capé du vestiaire monégasque avec 267 rencontres toutes compétitions confondues au compteur, le natif de Sibérie affiche un bilan remarquable de 39 buts et 46 passes décisives. Mais après huit années de passion commune, de hauts et de bas, cette longue et belle histoire est sur le point de se refermer.

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En effet, les temps ont changé en Principauté et une cure d’austérité est désormais nécessaire, notamment avec l’ombre de la DNCG qui plane sur le Rocher. Le gendarme du football français a ainsi encadré il y a un mois la masse salariale de l’ASM. Si ce sont Folarin Balogun, Lamine Camara et Maghnes Akliouche qui sont censés renflouer les caisses monégasques cet été, c’est un autre joueur qui pourrait prendre la tangente plus vite que prévu puisque le départ d’Aleksandr Golovin n’a jamais été aussi proche d’aboutir.

Ca se bouscule pour récupérer Golovin

Selon nos informations, Monaco, qui est disposé à le laisser partir cet été, discute avec des clubs de Premier League russe (le Zenit fait partie des clubs intéressés) et de Saudi Pro League pour son international russe, qui pourrait bien quitter le club cet été, huit ans après son arrivée en 2018. Le n°10 russe de 30 ans à la technique soyeuse dispose d’une belle cote sur le marché, ce qu’entend bien profiter la direction monégasque qui est en contact direct avec plusieurs clubs.

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Les discussions portent sur un transfert d’un montant de 25 M€ bonus compris pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2029. De quoi renflouer sérieusement les caisses et aussi d’alléger considérablement la masse salariale du club, Golovin étant l’un des joueurs les mieux payés sur le Rocher malgré le statut fiscal avantageux de la Principauté. C’est potentiellement la fin d’une ère historique qui semble se dessiner très sérieusement sur le Rocher si l’opération vient à aboutir…