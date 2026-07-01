OL : le pari ambitieux de Mads Bidstrup

Après Kaïl Boudache et en attendant Julien Duranville, l’OL a annoncé ce mercredi la signature du milieu de terrain danois Mads Bidstrup contre 10,5 millions d’euros (plus 3M€ de bonus). Le joueur de 25 ans arrive en provenance de Salzbourg et s’est engagé jusqu’en 2031. Après sa signature, il a donné une interview aux médias du club dans laquelle il a révélé qu’il s’était donné le pari avec sa copine de parler français en six mois.

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«Si je parle français ? Un petit peu, j’ai suivi des cours de français à l’école pendant trois ans donc j’ai un peu appris. Pas beaucoup, mais oui, on va y arriver petit à petit, c’est sûr. Je vais suivre quelques cours. J’ai fait un pari avec ma copine pour savoir qui parlera le mieux français dans six mois. Elle parle déjà très bien français. Je vais donc devoir rattraper un peu mon retard mais ça va être sympa.»