Manchester City : le démenti de Thierry Henry

À quelle sauce va être mangé Manchester City ? Reconnus coupables de 114 des 115 infractions financières au fair-play financier de la Premier League, les Skyblues attendent de connaître leur sanction. Et en Angleterre, des déclarations attribuées à Thierry Henry ont circulé à ce sujet. Des propos dans lesquels l’ancien attaquant des Bleus demandait de très lourdes sanctions contre les Cityzens.

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Sauf que Thierry Henry a été victime de propos inventés. Dans une story postée sur son compte Instagram, l’ancien Gunner a indiqué qu’il n’avait jamais tenu de telles déclarations. « Fake news. Je n’ai parlé à personne de Manchester City. Arrêtez d’inventer des histoires ». C’est dit !