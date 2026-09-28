Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester City : le démenti de Thierry Henry

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp

À quelle sauce va être mangé Manchester City ? Reconnus coupables de 114 des 115 infractions financières au fair-play financier de la Premier League, les Skyblues attendent de connaître leur sanction. Et en Angleterre, des déclarations attribuées à Thierry Henry ont circulé à ce sujet. Des propos dans lesquels l’ancien attaquant des Bleus demandait de très lourdes sanctions contre les Cityzens.

La suite après cette publicité

Sauf que Thierry Henry a été victime de propos inventés. Dans une story postée sur son compte Instagram, l’ancien Gunner a indiqué qu’il n’avait jamais tenu de telles déclarations. « Fake news. Je n’ai parlé à personne de Manchester City. Arrêtez d’inventer des histoires ». C’est dit !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Thierry Henry

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Thierry Henry Thierry Henry
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier