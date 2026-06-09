CdM 2026 : l’arbitre somalien exclu par les États-Unis sort du silence
C’est l’information principale d’hier à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été exclu du tournoi international suite à la décision unilatérale des États-Unis de ne pas lui accorder de visa. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre dans le monde du football, d’autant que la FIFA s’est rangée sans broncher derrière le gouvernement Trump. Depuis, Omar Abdulkadir Artan est sorti du silence.
« Malgré les circonstances, je suis de bonne humeur et concentré sur les prochains défis de ma carrière. Je tiens à remercier la famille du football pour ses messages et à souhaiter bonne chance à mes collègues pour la Coupe du Monde. J’ai hâte de les retrouver à l’avenir. Je tiens à remercier la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football) pour tout leur soutien et je promets de continuer à progresser et à me concentrer sur l’avenir », a-t-il confié dans un communiqué obtenu par Globoesporte.
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