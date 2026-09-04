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Ligue 2

Ligue 2 : Annecy provisoirement 2e après sa victoire contre Grenoble, le Red Star bat Laval

Par Jordan Pardon
1 min.
aNNECY @Maxppp
Laval 1-2 Red Star

La 5e journée de Ligue 2 s’ouvrait ce vendredi, et le joli coup de la soirée est bel et bien signé Annecy. Dans le derby face à Grenoble, les hommes de Laurent Guyot ont attendu la 90+1e minute pour faire la différence (1-2). C’est Paul Venot qui a inscrit le but de la victoire (90+1e, 1-2) et permis à son club de passer provisoirement deuxième de L2 derrière l’ASSE. En parallèle, le Red Star est allé s’imposer à Laval (1-2) et à 10 contre 11 grâce à des buts de Samuel Renel (37e, 0-1) et de Damien Durand (45e, 0-2), auteur de sa deuxième réalisation en L2 cette saison.

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Côté lavallois, Mathys Houdayer a inscrit un très beau but d’une frappe en pleine lucarne (49e, 1-2). Grâce à ce succès obtenu une semaine après la gifle reçue face à Reims (1-4), le Red Star grimpe provisoirement à la 5e place. Boulogne-sur-Mer et Dijon ont partagé les points (1-1) malgré des buts de Theo Epailly pour l’USBCO et du tout jeune Tyris Dong (17 ans) pour le DFCO, tout comme Dunkerque face à Clermont (1-1). A noter que Steven Nzonzi a effectué ses débuts avec le club maritime. Enfin, Pau face à Sochaux (1-1) se sont quittés sur un match nul.

Les résultats de la soirée :

  • Boulogne-sur-Mer 1-1 Dijon : Epailly pour l’USBCO ; Dong pour Dijon
  • Dunkerque 1-1 Clermont : Sangante pour Dunkerque ; Okou pour Clermont
  • Grenoble 1-2 Annecy : Diba pour Grenoble ; Rambaud et Venot pour Annecy
  • Laval 1-2 Red Star : Houdayer pour Laval ; Renel et Durand pour le Red Star
  • Pau 1-1 Sochaux : Rajot pour Pau ; Clairicia pour Sochaux
Pub. le - MAJ le
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