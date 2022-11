Tunisie - France : le coup de gueule d'Ibrahima Konaté

La suite après cette publicité

Ce mercredi, la France s'est inclinée face à la Tunisie (0-1) dans un match très décevant. Même si Didier Deschamps avait décidé de faire tourner avec 9 changements par rapport au Danemark, les Bleus ont été très décevants. Et le but annulé dans les dernières secondes d'Antoine Griezmann n'a pas changé la prestation collective. Même si cette décision ne plaît pas à Ibrahima Konaté comme il l'a expliqué au micro de beIN Sports.

«Cette défaite nous frustre après la Tunisie a fait un très bon match. Ils méritent cette victoire. Quand je revois le but de Griezmann, je ne comprends pas trop. Les arbitres nous expliquent des choses avant la compétition, et ce n'est pas mis en application. On ne va pas revenir que sur ces détails. On est qualifié, mais moi, j'ai horreur de perdre. Je suis déçu, mais on va devoir se concentrer sur le match de ce week-end, car il n'y aura pas de cadeaux. On va récupérer et se concentrer sur ça. Les changements ? Il faut en parler avec le coach. Mais si on est tous là, c'est qu'on a tous la qualité pour être là. On doit faire beaucoup mieux. Même si ce match n'avait pas beaucoup d'enjeu, il faut faire mieux. »