Thibaut Courtois investit dans un club belge

Déjà impliqué dans le football français avec sa participation au capital du Mans FC, Thibaut Courtois poursuit ses investissements. Le gardien de 34 ans du Real Madrid est officiellement devenu actionnaire minoritaire du KRC Genk, son club formateur, comme l’a annoncé la formation belge ce lundi soir.

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Thibaut Courtois returns home to KRC Genk as an investor 💙



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« Thibaut Courtois revient au club où son parcours footballistique a débuté. Par l’intermédiaire de NXTPLAY, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et les technologies qu’il a cofondée, cette figure emblématique du club prend une participation minoritaire dans le KRC Genk. Cette décision a été officiellement approuvée lors de l’assemblée générale du club lundi soir », a indiqué le club belge.