Côme : Cesc Fabregas répond à la rumeur Chelsea

À la veille du match face au Genoa, l’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, s’est exprimé en conférence de presse sur les rumeurs entourant son avenir, notamment l’intérêt supposé de Chelsea. Le technicien espagnol a balayé le sujet, affirmant qu’il «serait de la folie de penser à autre chose qu’aux cinq prochains matchs et à la qualification de mon équipe pour une compétition européenne pour la première fois de son histoire», alors que son club est actuellement cinquième de Serie A.

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«Je n’ai vu ni entendu aucun commentaire de la part de mon président, à part qu’il m’a dit qu’il m’appréciait énormément. Le plus important, c’est le Genoa, le prochain match, et nous voulons tout faire pour gagner. Je pense que je vais continuer comme entraîneur de Como : mon expérience de joueur me rassure», a ajouté l’ancien joueur formé au Barça, désireux de continuer l’aventure avec la formation italienne.