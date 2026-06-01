Davide Ancelotti est le nouvel entraîneur du LOSC

C’est une petite surprise qu’a réservée le LOSC. Après deux années de Paulo Fonseca puis deux saisons sous Bruno Genesio couronnées de réussite, Olivier Létang a pris le contre-pied. Cette fois, le patron des Dogues n’est pas allé chercher l’expérience pour son banc de touche. Il a même choisi tout l’inverse en faisant confiance à Davide Ancelotti, presque un débutant au poste de numéro un. Nous vous le révélions il y a quelques jours, le fils de Carlo vient d’être officialisé comme nouvel entraîneur.

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«Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien (36 ans), passé par les plus grands clubs et sélections du monde, s’est engagé pour une durée de 2 ans», précise le LOSC dans un communiqué envoyé à la presse et au grand public. Le jeune technicien italien de 36 ans signe un contrat jusqu’en 2028.

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Olivier Létang innove

Après avoir ciblé Thiago Motta pour succéder à Bruno Genesio, Létang avait rapidement fait de Davide Ancelotti l’une de ses priorités. L’Italien a été préféré à d’autres noms comme Stéphane Dumont (ESTAC) ou encore Dimitri Farbos, l’adjoint de Genesio. Avec le président lillois, ils se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble lors de leur période commune au PSG (2012-2013). Âgé d’à peine 23 ans à l’époque, il avait accompagné son père lorsque celui-ci était en charge de l’équipe première.

Ancelotti fils avait alors en charge la préparation physique. Il a suivi les traces de son paternel au Real, au Bayern puis à Naples et Everton, avant de revenir chez les Merengues, cette fois en qualité d’entraîneur assistant. Au fil des années et des expériences, ses prérogatives ont évolué, jusqu’à prendre son envol. Il a eu une première courte expérience de numéro un à Botafogo sur la seconde moitié de l’année 2025 avant de retrouver Carlo au sein du staff de la Seleçao. Pas de Coupe du Monde finalement pour lui, mais la Ligue des Champions avec le LOSC.