PL : Crystal Palace et Nottingham Forest se quittent bons amis

Ce samedi, la 8e journée de Premier League nous réservait un duel de milieu de tableau entre Crystal Palace et Nottingham Forest. Tombeurs de Manchester United la semaine passée, les Eagles comptaient sur un résultat favorable pour poursuivre leur remontée au classement et se rapprocher des places européennes face des Reds à la recherche d’une victoire depuis le 2 septembre et animés par la volonté de prendre leurs distances avec la zone rouge.

Hormis la sortie sur blessure du latéral de Crystal Palace Jeffrey Schlupp, remplacé par le jeune Jesuran Rak-Sakyi après seulement 26 minutes de jeu, il ne s’est pas passé grand-chose lors du premier acte tant les occasions franches de part et d’autre ont manqué. Malgré les nombreux changements opérés par les deux entraîneurs lors du second acte, le score au tableau d’affichage n’a pas bougé d’un iota. Ainsi, Crystal Palace et Nottingham Forest se quittent bons amis (0-0) mais ce résultat n’arrange aucune des deux équipes.