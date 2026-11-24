Le Maroc va devoir mettre la main à la poche après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la CAN 2025. Alors que le Sénégal a officiellement récupéré son titre, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) devra néanmoins prendre en charge une partie des frais liés à la procédure d’arbitrage engagée par la Fédération sénégalaise de football.

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Le point 6 de la décision rendue le 24 novembre précise que ces frais, dont le montant sera déterminé et communiqué ultérieurement par le greffe du TAS, seront répartis entre les deux instances. La FRMF devra en assumer les deux tiers, tandis que la Confédération africaine de football (CAF) prendra en charge le tiers restant. Une facture dont le montant exact n’est donc pas encore connu pour la fédération marocaine.