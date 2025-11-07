MU : Ruben Amorim répond au tacle de Cristiano Ronaldo

Hier, Cristiano Ronaldo a vidé son sac sur Manchester United à l’occasion d’un long entretien donné à Piers Morgan. « Il (Amorim) fait de son mieux. Qu’est-ce que tu vas faire ? Des miracles. Les miracles sont impossibles. Au Portugal, on dit : "les miracles n’existent qu’à Fatima…" Et il ne fera pas de miracles. Ils ont de bons joueurs, mais certains d’entre eux n’ont pas bien compris ce que représente Manchester United. Personnellement, je suis triste à cause du club, qui est l’un des clubs les plus importants au monde et un club qui reste cher à mon cœur pour des raisons évidentes. Il faut s’entourer de gens intelligents, de gens brillants, pour bâtir les fondations de l’avenir, comme Manchester United l’a fait il y a tant d’années. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, ils sont devenus de grands joueurs, mais ils étaient jeunes. Manchester United, en ce moment, n’a pas de structure. J’espère que cela changera à l’avenir, présent ou futur, car le potentiel du club est incroyable. C’est l’un des clubs les plus importants du siècle (…) Je le répète, Manchester United est toujours dans mon cœur. J’adore ce club. Mais nous devons tous être honnêtes, nous regarder en face et dire : "écoutez, ils ne sont pas sur la bonne voie". Ils doivent donc changer, et cela ne concerne pas seulement l’entraîneur et les joueurs, à mon avis.»

Un avis que ne partage pas Ruben Amorim. De passage face à la presse ce jeudi, il a répondu à son compatriote : « bien sûr, il le sait et tout ce qu’il dit a un impact considérable. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est l’avenir. Nous savons que notre club a commis beaucoup d’erreurs par le passé et nous essayons d’y remédier. Ne nous concentrons pas sur le passé, mais sur ce que nous faisons maintenant, et c’est ce que nous faisons. Nous changeons beaucoup de choses dans la structure, dans notre façon de faire et dans le comportement que nous attendons des joueurs. Nous y parvenons et nous progressons, alors continuons et oublions le passé.» Le message est passé.