MLS : Antoine Griezmann encore buteur avec Orlando City

Alors que Lionel Messi a inscrit un quadruplé avec l’Inter Miami, Antoine Griezmann régale lui aussi en MLS. Arrivé cet été à Orlando City, l’attaquant français a encore été décisif ce samedi face à Minnesota United. Il a d’abord donné l’avantage aux siens en inscrivant le deuxième but à la 63e minute, avant de se muer en passeur dans le temps additionnel pour permettre à Orlando d’arracher le match nul (3-3).

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A long link-up between Ellis and Griezmann 🔗



Antoine Griezmann doubles the lead for @OrlandoCitySC!



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Cette nouvelle bonne prestation confirme l’impact de Griezmann depuis son arrivée en Floride. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid affiche désormais 5 buts en seulement 10 rencontres sous ses nouvelles couleurs, tout en continuant de peser dans le jeu par ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. Un début d’aventure particulièrement convaincant pour le Français de 35 ans.