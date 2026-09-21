Liverpool : Florian Wirtz, la recrue fantomatique à 125 M€ qui agace l’Angleterre

Les recrues très onéreuses de Liverpool vont-elles suivre les traces d’Alexander Isak ? Pour rappel, l’attaquant suédois avait été arraché à Newcastle en échange de 145 M€. Malheureusement pour lui, sa première saison chez les Reds avait été un calvaire avec 4 petits buts inscrits en 22 matches et un exercice marqué par une longue absence (fin décembre 2025-fin mars 2026) après une fracture du péroné. Cette saison, changement de décor. Après 4 buts inscrits en 5 matches de Premier League, Isak a enfin endossé le rôle d’attaquant numéro 1 du club de la Mersey, en attendant le retour d’Hugo Ekitike.

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Une recrue à 125 M€ qui ne perce pas

Un message d’espoir pour Bradley Barcola, recruté pour 140 M€ (bonus compris), qui n’a toujours pas ouvert ses compteurs buts et passes décisives pour le club de la Mersey. Il y en a un autre qui espère connaître la même réussite qu’Isak, c’est Florian Wirtz. Avec Isak, le milieu offensif allemand de 23 ans a été l’autre recrue phare du mercato estival 2025 des Reds. Acheté pour 125 M€, l’ancien pensionnaire du Bayer Leverkusen devait être le nouveau chef d’orchestre de Liverpool. En vain. La saison dernière, Wirtz a souvent été utilisé aux postes de milieu axial (numéro 10) ou d’ailier gauche. Il a fait partie des titulaires d’Arne Slot (40 fois en 49 matches), mais il n’a pas convaincu les observateurs (7 buts et 10 passes décisives en 49 matches).

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Cette saison, l’Allemand a changé d’entraîneur, mais il reste l’un des joueurs les plus utilisés par Andoni Iraola (6 titularisations en autant de matches). Et aujourd’hui, beaucoup se demandent pourquoi. En août dernier, Gary Neville s’en prenait déjà avec force à l’Allemand après un match nul à Newcastle (0-0). « Je veux lui mettre un coup de pied au cul ! » Hier, Liverpool s’est imposé sur le terrain de Bournemouth (1-0) et pointe au sixième rang du classement de Premier League, mais Wirtz a rendu une copie qui a beaucoup fait parler. Dans le podcast qu’il tient avec Skysports, l’ancien Red Jamie Carragher a été très cash sur le numéro 7.

Taillé en pièces par Carragher

« Wirtz a encore été vraiment médiocre. C’est tout simplement nul. Il ne se passe absolument rien de ce côté-là. C’était l’une de ses pires performances que je lui ai jamais vues sous le maillot de Liverpool, j’ai critiqué le fait qu’il n’ait pas les chiffres à l’appui. Mais d’habitude, quand on regarde Wirtz, il est précis et soigné, il conserve le ballon, il y a des choses qu’on apprécie. Il se sort de situations délicates où l’on s’attendrait normalement à ce qu’un joueur perde le ballon. Mais ce qui m’inquiète, c’est que je ne pense pas que Wirtz soit en mauvaise forme depuis son arrivée à Liverpool. En réalité, je pense que ce que nous voyons, c’est simplement ce qu’il est. Je m’inquiétais déjà pour Wirtz il y a environ un an. C’était peut-être un peu prématuré de le dire, mais je ne l’ai pas fait. C’était juste une pensée qui me trottait dans la tête. J’ai commenté le match à l’extérieur de Liverpool à Burnley, et Liverpool a gagné grâce à un penalty en fin de match de Mo Salah. Et en regardant ce match, j’ai vu ce que j’observe depuis 12 mois : je ne vois pas comment il pourrait faire mal à l’adversaire. C’est juste propre et soigné. Et d’une certaine manière, le prix de ce type de joueur devrait être la moitié de ce que Liverpool a payé. Ce qui est inquiétant pour Wirtz aujourd’hui, c’est que ses performances jusqu’à présent, ou ce qu’il a apporté à Liverpool, sont bien en deçà des attentes. On attendait de lui qu’il mène Liverpool vers un nouveau titre de champion et vers une qualification en Ligue des Champions », a-t-il confié, avant de conclure.

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« L’écart qu’il doit combler pour presque justifier les attentes du public me semble presque trop grand. Il ne pourra pas y parvenir. Même s’il s’améliore un peu et y parvient, ce ne sera toujours pas ce que Liverpool pensait obtenir. Et ce n’est pas seulement Wirtz, c’est l’effet domino. Ainsi, quand il joue au poste de numéro 10, cela signifie que Dominik Szoboszlai doit évoluer au milieu de terrain central. Je ne pense pas que Szoboszlai soit un milieu de terrain central, vraiment pas. Je pense qu’à l’avenir, Iraola aura une décision à prendre à ce sujet. Wirtz ne ferait pas partie de mon équipe de Liverpool. » Iraola suivra-t-il les conseils de Carragher ? Interrogé sur la performance de son milieu à l’issue du match gagné face aux Cherries, l’Espagnol a tenté de rester positif. « Il a démarré le match doucement, je suis d’accord. La première minute a été assez intense et nous n’étions pas tout à fait dans le coup, notamment dans les duels au milieu de terrain. Après cette première phase, je pense que nous nous sommes améliorés. Florian nous a également aidés à progresser. En deuxième mi-temps, il a beaucoup mieux joué, il trouvait de meilleurs espaces pour recevoir le ballon et pivoter. On n’a sans doute pas trouvé la touche finale pour marquer, mais je pense que je suis bien plus satisfait de sa deuxième mi-temps que de la précédente. » Reste qu’Iraola doit être l’un des seuls à l’avoir été.