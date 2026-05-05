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Ligue des Champions

Arsenal : l’ouverture du score de Bukayo Saka face à l’Atlético de Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
saka @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Arsenal a frappé fort et au bon moment. Juste avant la pause, les Gunners ont ouvert le score de la plus belle des manières lors du demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal. Tout est parti d’un centre de Gyökeres, servi par Saliba. Trossard a armé du droit à gauche de la surface et a forcé Oblak à se détendre. Le portier slovène a repoussé de la main gauche, mais n’a rien pu faire par la suite.

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L'Anglais joue les renards des surfaces sur une frappe repoussée par Oblak et lance parfaitement les Gunners sur CANAL+FOOT 🖥️

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C’est Bukayo Saka qui s’est jeté sur le ballon et a repris victorieusement du pied gauche pour tromper Oblak. Un but dans le money-time de la première période qui change tout et qui a plongé l’Emirates dans une euphorie totale. Les Gunners pourraient retourner en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2006.

Pub. le - MAJ le
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