Arsenal : l’ouverture du score de Bukayo Saka face à l’Atlético de Madrid
Arsenal a frappé fort et au bon moment. Juste avant la pause, les Gunners ont ouvert le score de la plus belle des manières lors du demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal. Tout est parti d’un centre de Gyökeres, servi par Saliba. Trossard a armé du droit à gauche de la surface et a forcé Oblak à se détendre. Le portier slovène a repoussé de la main gauche, mais n’a rien pu faire par la suite.
L'Anglais joue les renards des surfaces sur une frappe repoussée par Oblak et lance parfaitement les Gunners sur CANAL+FOOT 🖥️
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C’est Bukayo Saka qui s’est jeté sur le ballon et a repris victorieusement du pied gauche pour tromper Oblak. Un but dans le money-time de la première période qui change tout et qui a plongé l’Emirates dans une euphorie totale. Les Gunners pourraient retourner en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2006.
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