Les dessous de la nouvelle célébration de CR7

Dimanche, Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur but en Premier League dimanche face à Everton (il avait marqué un but en Ligue Europa cette saison déjà, ndlr). La star portugaise a ainsi signé son 700e but en club grâce à cette réalisation face aux Toffees. Rebaptisé CR700 pour l'occasion, l'attaquant a surpris tout le monde. En effet, les spectateurs s'attendaient à ce qu'il fête son but avec sa célébration et son fameux "Siuu".

Cette fois-ci, il a pris une pose différente. Il s'est tenu debout, aux côtés d'Antony, la tête en arrière, les yeux fermés et les mains croisées sur la poitrine. Ce mardi, Manchester United a dévoilé les dessous de cette célébration qui consolide les liens entre les joueurs. «Il a déjà été rapporté que Ronaldo faisait la sieste plusieurs fois par jour ! La célébration de CR7 à Everton était un clin d'œil amusant à la position dans laquelle il dort lorsqu'il voyage avec l'équipe, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses coéquipiers qui sont tous impatients d'apprendre de lui», peut-on lire sur The Sun qui relaye les propos du club. Tout le monde connaît le fin mot de l'histoire à présent.