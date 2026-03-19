EdF : Didier Deschamps s’explique sur l’absence d’Udol

Des heureux et forcément des déçus. Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant la Coupe du Monde. Un groupe où ne figure malheureusement pas Matthieu Udol malgré des performances remarquables avec le RC Lens. Devant les journalistes, le sélectionneur des Bleus a justifié son absence. «Udol, on le suit. Après, je vous laisse libre de faire vos débats. C’est à l’image de son équipe qui fait une très bonne saison, il en fait partie. Ce n’est pas une question d’âge. Il fait partie des joueurs à ce poste. Je pense que vous regardez moins les matchs à l’étranger, où il y a d’autres arrières gauches mais vous les avez moins sous les yeux».

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Et d’ajouter : «Digne a moins de temps de jeu mais que les joueurs n’enchaînent pas des matchs tous les 3 jours, ce n’est pas une mauvaise chose. Que la porte puisse s’ouvrir pour Udol… Quand je fais des pré-listes, il y a 5 joueurs minimum par poste. On passe beaucoup de temps à voir les joueurs. Certains peuvent être inclus à un moment. Vous avez l’habitude de parler de ceux qui ne sont pas pris. Je suis là pour faire des choix, en respectant chacun d’entre eux». Le message est clair.