Chelsea a déjà pris une première grande décision pour son mercato

Romelu Lukaku joue très gros. L’été dernier, le Belge a poussé fort pour quitter Chelsea et rejoindre l’Inter Milan, un club où il avait brillé par le passé. Ses vœux ont été exaucés puisque les Londoniens et les Lombards se sont entendus autour d’un prêt payant d’un montant de 10 millions d’euros. Prêt à tout donner sous le maillot nerazzurro, Big Rom n’a pas vraiment réussi à être à la hauteur des espoirs et des attentes placés en lui. Il faut préciser qu’il a enchaîné les blessures et qu’il a connu une très longue disette offensive. En effet, il était resté presque trois mois sans trouver la mire.

L’Inter n’a pas encore tranché

Mais il a réussi à retrouver le chemin des filets en marquant face à l’Udinese en Serie A (18 février) et le FC Porto en Champions League (22 février). Une belle réponse de la part du joueur après la sortie de Piero Ausilio (directeur sportif) à son sujet. «Comment je le vois ? Il progresse entraînement après entraînement, match après match. Lukaku est un joueur qui veut juste prouver sa valeur. Il sait qu’il a une dette envers nous. Pas pour une question d’envie, mais parce qu’il a été malchanceux, avec une lourde blessure. Quand je vois sa volonté, sa détermination et ce que je vois ces derniers jours, je suis tranquille. Je suis sûr qu’il fera une très bonne dernière partie de saison.»

Puis, il avait ajouté : «il doit continuer à faire ce qu’il fait depuis quelques mois maintenant. Il se prépare bien, il est concentré sur le terrain et nous ne discutons pas de son avenir avec lui ou ses agents. (…) Si jamais il y a alors possibilité de poursuivre cette relation, nous le verrons plus tard.» Avec 2 buts lors des 3 derniers matchs, Big Rom montre qu’il peut être utile aux Milanais. Malgré tout, ces derniers n’ont pas encore tranché concernant son avenir. Ce qui n’est pas le cas de Chelsea, qui sait déjà quoi faire de lui.

Chelsea n’en veut plus du tout

Le Daily Mail et la Gazzetta dello Sport expliquent que le Diable Rouge n’entre pas du tout dans les plans des Blues. Todd Boehly et ses équipes n’ont aucune intention de le rapatrier. Outre son faible rendement à Chelsea, son profil ne colle pas à ce que le club veut. Et pourtant les pensionnaires de Stamford Bridge auront besoin d’un vrai n°9, puisque Pierre-Emerick Aubameyang est poussé dehors. Mais ce ne sera pas Lukaku. Boehly veut miser sur des joueurs jeunes et brillants. Toujours en poste malgré une situation délicate, Graham Potter ne veut pas non plus de l’avant-centre belge.

La GdS assure que le coach de Chelsea n’est pas du tout enthousiaste à l’idée que Romelu Lukaku puisse revenir cet été. De son côté, le Daily Mail ajoute que Potter ne le considère pas comme une solution aux énormes maux offensifs de son équipe et qu’il n’en veut pas l’an prochain. Ce, alors qu’il ne l’a jamais dirigé à Londres. Même en cas de départ de Potter, Lukaku ne reviendrait pas puisque Boely veut le vendre. Les Anglais comptent donc d’ailleurs sur l’Inter Milan, club auquel ils avaient payé 115 millions d’euros pour Lukaku en 2021. Sinon, il faudra trouver un autre point de chute pour le Belge, qui espère rester en Lombardie.