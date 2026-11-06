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PSG : Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes ont repris l’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé et Marquinhos @Maxppp
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PSG Troyes
winamax
1 1.06 N 11.0 2 16.0 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

Dans son dernier communiqué médical, le PSG a apporté des précisions sur l’état de santé de plusieurs joueurs. Touché au mollet lors de la rencontre face à Villarreal, Maghnes Akliouche restera en soins ces prochains jours. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, qui devrait manquer le prochain match face à Troyes, ce samedi (21h05) et ne devrait pas non plus être en mesure de rejoindre l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale.

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Point médical @Aspetar avant Troyes. 📋

ℹ️ Touché au mollet lors du match contre Villarreal, Akliouche restera en soins ces prochains jours.

ℹ️ Marquinhos, Nuno Mendes et Dembélé ont repris l’entraînement individuellement.

ℹ️ Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins.
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Le club parisien a également donné des nouvelles de plusieurs autres éléments. Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont repris l’entraînement individuel, tandis que Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins. Des retours progressifs à la veille de la réception de l’ESTAC, qui restent à surveiller avant la trêve internationale.

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