PSG : Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes ont repris l’entraînement

Dans son dernier communiqué médical, le PSG a apporté des précisions sur l’état de santé de plusieurs joueurs. Touché au mollet lors de la rencontre face à Villarreal, Maghnes Akliouche restera en soins ces prochains jours. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, qui devrait manquer le prochain match face à Troyes, ce samedi (21h05) et ne devrait pas non plus être en mesure de rejoindre l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale.

La suite après cette publicité

Le club parisien a également donné des nouvelles de plusieurs autres éléments. Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont repris l’entraînement individuel, tandis que Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins. Des retours progressifs à la veille de la réception de l’ESTAC, qui restent à surveiller avant la trêve internationale.