Kylian Mbappé a fait son retour à Madrid

Sa trêve internationale n’a pas été celle escomptée. Titularisé lors du premier match de Zinedine Zidane sur le banc de l’Equipe de France, Kylian Mbappé avait inscrit le but de la victoire face à la Turquie. C’est justement sur cette même action qu’il est sorti sur blessure en raison d’une hyperextension du genou gauche.

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🚨 MBAPPÉ YA ESTÁ en MADRID🚨 ✈️El francés ha aterrizado a las 11:16h en la capital. 👉 El Real Madrid entrenaba hoy a las 10:30h. 📹 @marcosbenito9 https://t.co/R04FwEwHcB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2026

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Après avoir passé une partie de sa convalescence à Paris et avoir été aperçu dans une boîte de nuit de la capitale, Kylian Mbappé poursuit sa reprise. Ce lundi matin, le Bondynois s’est envolé pour Madrid et a atterri dans le centre de l’Espagne ce lundi. Dans des images capturées par El Chiringuito, on voit l’ancien Parisien être accompagné de sa petite-amie Ester Exposito sur le tarmac. Reste à savoir quand Mbappé pourra reprendre l’entraînement.