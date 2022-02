Rennes : Bruno Génésio pointe du doigt les lacunes défensives

Ne concédant qu'un peu plus de 9 tirs par match en Ligue 1, le Stade Rennais FC est l'équipe qui concède le moins de tentatives adverses. Et pourtant, le club breton patine en championnat (3 défaites sur leurs 5 derniers matches). Une statistique qui a interpellé l'entraîneur Bruno Génésio en conférence de presse : «cette statistique est assez parlante. Ça veut dire qu'on est très peu en danger mais qu'on ne gagne pas un nombre de points supérieurs par le contenu de nos matchs. On a souvent ce qu'on mérite dans le foot.»

Toujours en conférence de presse, le technicien des Rouge-et-Noir a assumé ces lacunes en défense, qui manque encore de caractère selon lui : «si on a perdu ces points, c'est certainement qu'on manque de maturité, de concentration ou qu'on n'a pas fait la différence avant pour se mettre à l'abri. On y travaille. On est toujours allés chercher les points, sans fait de jeu ayant favorisé un résultat», a-t-il expliqué aux journalistes avant de recevoir Troyes dimanche dans le cadre de la 25e journée de L1.