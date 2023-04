L’Espagne se régale du clash entre Kylian Mbappé et le PSG

La suite après cette publicité

Le Kylian Saint-Germain. La saison dernière, le club de la capitale a tout fait pour que le crack de Bondy, en fin de contrat, prolonge l’aventure et dise non au Real Madrid. Après avoir longtemps hésité, KM7 a finalement décidé d’accepter la proposition de Nasser Al-Khelaïfi et de ses équipes. Il faut dire qu’en plus de devenir le joueur le mieux payé du club de la capitale, Mbappé a aussi obtenu plusieurs faveurs. Paris a recruté plusieurs de ses proches à l’image de Luis Campos. Les champions de France l’ont aussi consulté en ce qui concerne le mercato.

Mbappé a taclé Paris

Ainsi, quand il a souhaité le départ de Neymar, Paris était prêt à s’en séparer. L’écurie française lui a également fait plaisir en lui offrant l’intégralité ou un très grosse partie de ses droits à l’image, un point important aux yeux du joueur. On le sait, il est monté plusieurs fois au créneau auprès de la FFF pour renégocier les contrats des Bleus justement. Ce jeudi, c’est à nouveau ce sujet qui l’a fait sortir de ses gonds. Kylian Mbappé a publié un message coup de poing où il allume les pensionnaires du Parc des Princes, qui l’ont mis en lumière contrairement à ses coéquipiers lors d’une vidéo promotionnelle concernant la campagne d’abonnement pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé allume le PSG dans un message cinglant

«Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain», a-t-il posté sur Instagram. Son message a rapidement été relayé par les médias en France. A l’étranger aussi.

Il agite déjà l’Espagne

En Espagne, pays où il ne se passe pas un jour sans qu’on parle de lui et du Real Madrid, la presse s’enflamme. Mbappé est à la une des sites internet de Marca et AS, les deux principaux journaux de Madrid. Fléchette de Mbappé au PSG : "Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain", écrit Marca avant d’ajouter qu’il y a "un nouveau problème entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain". En Catalogne aussi le visage de Mbappé est à la une de Sport, qui écrit : "Mbappé charge publiquement le PSG". L’émission El Chiringuito a également parlé du cas de l’international tricolore.

Dans la célèbre émission, le présentateur vedette a indiqué que «Mbappé a explosé contre le PSG». Mais l’information la plus intéressante est venue du journaliste Edu Aguirre, figure emblématique de cette émission. Ce dernier a déclaré : «il a commencé à jouer ses cartes pour partir cet été. Ce qui est clair, c’est qu’il ne sera pas au PSG à l’été 2024.» Si on se fie à lui, cela est donc une stratégie de communication (un domaine que Mbappé gère parfaitement) de la part du nouveau capitaine des Bleus, qui rêve toujours de rejoindre le Real Madrid. On imaginait que ce serait plutôt pour 2024, puisque c’est cette année-là qu’il dispose d’une clause qu’il peut activer ou non pour rester un an de plus à Paris. Ce qui est sûr, c’est qu’avec sa sortie médiatique, la question de son avenir va revenir sur la table.

