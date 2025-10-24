Un ancien gardien du PSG vole au secours de Chevalier mais…

Recruté cet été pour 40 millions d’euros afin de succéder à Gianluigi Donnarumma, vainqueur de la C1 avec le PSG, Lucas Chevalier découvre l’exigence impitoyable du très haut niveau. Installé dans les cages parisiennes depuis août, l’ancien Lillois n’a pas encore totalement convaincu malgré plusieurs prestations solides. « Pendant quatre ans, vous avez tué Gigio Donnarumma. Quand on est gardien au PSG, il faut apprendre à vivre avec ça », a rappelé Luis Enrique, conscient du contexte brûlant dans lequel évolue son nouveau portier. Et ce n’est pas Jérôme Alonzo, ancien gardien du club, qui dira le contraire : « Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde. Il doit faire au moins aussi bien que lui sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance ! »

Pour autant, le consultant de Prime Video refuse de s’alarmer trop vite. « Son double arrêt face à Strasbourg prouve qu’il est toujours aussi fort », note Alonzo, tout en reconnaissant que « la balance erreur-exploit est pour l’instant négative ». S’il a brillé lors de la Supercoupe d’Europe ou encore en Ligue des Champions à Leverkusen, Chevalier a aussi connu quelques ratés, comme sa sortie manquée face à l’OM. Mais l’ancien portier parisien se veut confiant d’après le journal Le Parisien : « c’est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Il faut juste lui laisser du temps. » Avant de conclure sur un défi clair : « je veux le voir tout dégommer dans sa surface comme à Lille, le torse bombé, les pecs en avant. Voilà son prochain challenge : devenir le patron du PSG. »