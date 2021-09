Real Madrid : la recette miracle du début de saison canon de Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Nous ne sommes que le mardi 14 septembre, Vinicius Junior (21 ans) n’a joué que quatre matches de Liga, mais le Brésilien a déjà été plus décisif devant le but que ces trois dernières années. Recruté par la Casa Blanca pour 45 M€ et arrivé dans la capitale espagnole en 2018, l’international auriverde (6 sélections) a toujours été considéré comme une pépite capable de dynamiser le côté de l’attaque madrilène. Toutefois, Vinicius Junior avait un gros problème : l’efficacité.

Mais depuis le début de cette saison, l’ancien pensionnaire de Flamengo cartonne. Auteur de 4 buts (en 10 tirs) et de 1 passe décisive en 4 rencontres de championnat, le Brésilien affiche un rendement incroyable. A-t-il enfin franchi un palier ? Son heure est-elle venue ? Interrogé par AS, le principal intéressé a donné une partie de sa recette miracle.

Merci Ancelotti

« C’est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d’heures d’entraînement à Valdebebas pour progresser dans la finition. Depuis que je suis arrivé à Madrid, j’ai toujours dit que mon heure allait venir et que je marquerai beaucoup de buts d’affilée. Depuis que la saison a commencé, je me sens très bien. J’ai la confiance du coach et de tout le staff technique. Grâce à cette confiance, je me dis que je peux faire des erreurs, mais que je dois essayer à nouveau », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Le coach m’a dit qu’il valait mieux faire une ou deux touches de plus avant de marquer. Il m’a dit que c’est ce qu’il y a de mieux pour moi et que les données en témoignent. J’ai ça en tête. Le coach travaille beaucoup avec moi à Valdebebas, il m’aide à progresser. » À peine revenu en Espagne, Carlo Ancelotti semble déjà faire des miracles !