Manchester United veut jouer un sale coup à Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2025, Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) attise les convoitises en cette fin de mercato estival. Débarqué en Catalogne en janvier dernier, l'attaquant gabonais (73 sélections, 30 buts) n'avait d'ailleurs pas manqué son intégration sous le maillot barcelonais. Auteur de 13 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, l'ancien buteur du Borussia Dortmund s'était montré sous son meilleur jour. De quoi attirer l'œil de différents cadors européens cet été et plus particulièrement Chelsea. Après quelques mois de bons et loyaux services, tout indique, en effet, que le goleador gabonais, faisant partie des joueurs non-indiscutables les plus bankables de l'effectif, va quitter le club catalan pour rejoindre la formation entraînée par Thomas Tuchel.

Dans cette optique et comme nous vous le confirmions ces derniers jours, les positions entre l'écurie londonienne et la formation barcelonaise se rapprochaient pour l'ancien stéphanois, d'ores et déjà d'accord pour rejoindre Stamford Bridge. Pour autant, aucun accord n'a, pour l'heure, été trouvé entre les deux parties puisque les Blues ont proposé 14 millions d'euros alors que la direction catalane attend 20 millions d'euros pour le joueur qui a inscrit 11 buts en 17 apparitions en Liga la saison dernière. Et les choses pourraient rapidement se compliquer pour Chelsea. Ce samedi, Sky Italia indique qu'un nouveau prétendant a décidé de passer à l'action pour PEA. Et non des moindres.

Aubameyang préfère Chelsea !

Auteur d'un début de saison très compliqué, Manchester United, qui pointe actuellement à la 14ème place en Premier League, a, en effet, décidé d'approcher l'attaquant du Barça. En quête d'un renfort offensif, les Red Devils galèrent actuellement à faire signer l'ailier de l'Ajax Antony et pourraient donc se rabattre sur le natif de Laval. Si Pierre-Emerick Aubameyang donnerait, lui, sa préférence aux Blues de Thomas Tuchel, avec qui il entretient une bonne relation depuis son passage chez les Marsupiaux, la formation mancunienne est prête à tout pour faire capoter ce deal et empocher la mise.

Malgré les arrivées de Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia, Manchester United cherche, en effet, toujours à se renforcer. Une ambition logique au regard des difficultés affichées sur le plan offensif depuis le début de la saison et de l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Annoncé du côté du Napoli ces dernières heures, le Portugais, quintuple Ballon d'Or, laisserait alors un vide sur le front de l'attaque mancunienne. Et si Erik ten Hag peut encore faire appel à Anthony Martial et Marcus Rashford, le technicien batave ne serait pas contre une cartouche supplémentaire. Chelsea est prévenu. La bataille peut débuter.