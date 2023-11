Ligue des Champions : l’équipe type de la 4e journée

C’est notre rendez-vous habituel du jeudi. Après une nouvelle journée de la phase de poules de la Ligue des Champions au cours de laquelle plusieurs clubs comme le Real Madrid ou Manchester City (entre autres) ont obtenu leur ticket pour les huitièmes, il est l’heure de récompenser les hommes qui ont brillé aux quatre coins du Vieux Continent mardi et mercredi. On ne trouvera aucun joueur du PSG et du RC Lens malheureusement, les deux clubs français ayant perdu sans briller, mais cette équipe type a tout de même fière allure. Une formation en 4-3-3 qui commence par Andriy Lunin dans les cages. Le portier ukrainien, remplaçant de Thibaut Courtois ces dernières saisons et de Kepa Arrizabalaga maintenant, a eu sa chance face à Braga. Et il l’a bien saisie. Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs qui ont permis aux Merengues de réaliser un clean sheet, et a prouvé à Carlo Ancelotti qu’il peut compter sur lui quand c’est nécessaire.

La suite après cette publicité

Pour protéger le portier madrilène, on a choisi une charnière centrale de vieux briscards habitués des joutes européennes. Pepe, du haut de ses 40 ans, affiche encore un excellent niveau et a été particulièrement bon face à Antwerp mardi soir, y allant même de son but. Pour l’accompagner, place à Mats Hummels, excellent contre Newcastle et parmi les principaux artisans de la victoire du Borussia Dortmund contre les Magpies. Il a terminé la partie avec 8 duels gagnés sur 9 notamment. Pour animer les flancs, des noms un peu moins habituels en revanche : David Raum, le latéral gauche du RB Leipzig, qui a été très bon des deux côtés du terrain face à l’Etoile Rouge de Belgrade mardi. De l’autre, un nom encore plus surprenant, celui de Giorgi Gocholeishvili, le latéral droit du Shakhtar Donetsk, très bon contre le Barça et auteur de la passe décisive sur le seul but de la rencontre.

À lire

Incidents OM - OL : Dejan Lovren est scandalisé par la décision de la LFP

Harry Kane régale

Dans l’entrejeu, on retrouve aussi du beau monde. Le milieu de terrain international espagnol Mikel Merino a été le meilleur joueur de la Real Sociedad face à Benfica, avec cette victoire 3-1 qui a permis aux siens de se qualifier pour les huitièmes pour la deuxième fois de leur histoire. Il a notamment contribué avec un but et une passe décisive. On est aussi obligé de mettre Ruben Loftus-Cheek dans ce onze type de la journée, tant il a été dominant face au Paris Saint-Germain. Le milieu anglais a tout simplement roulé sur les Parisiens, étant bien supérieur à ses vis à vis dans tous les domaines du jeu. Une véritable masterclass. Enfin, on est également forcés de faire une petite place à Antoine Griezmann. Attaquant, le Français a joué en tant que milieu contre le Celtic, et a encore porté les Colchoneros. Un doublé, dont un joli retourné, et le Mâconnais a été dans tous les bons coups lors de ce succès 6-0.

La suite après cette publicité

Devant, place à un sacré trio. L’acolyte de Grizi, Alvaro Morata, est logiquement présent. Lui aussi s’est offert un doublé contre l’écurie écossaise, et confirme son excellent début de saison, avec 12 buts et 2 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Autre buteur en forme : Harry Kane. La star des Three Lions a inscrit les deux buts des Bavarois lors de la victoire face à Galatasaray (2-1), et a en plus été particulièrement bon dans le jeu. Enfin, un troisième joueur qui a frappé à deux reprises, puisque c’est l’inévitable Erling Haaland qui complète ce onze. Le cyborg norvégien a fait trembler les filets deux fois face aux Young Boys de Berne, faisant vivre un cauchemar aux défenseurs suisses.