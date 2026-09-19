PSG : les ultras parisiens présents à l’entraînement avant l’OM

Alors que le PSG reste sur un début de saison compliqué en Ligue 1, avec une seule victoire lors de ses quatre premières journées, les Parisiens ont reçu un soutien massif avant leur déplacement au Vélodrome. À la veille du Classique face à l’OM, les supporters parisiens se sont déplacés en nombre au Campus PSG pour accompagner les joueurs lors de leur dernier entraînement.

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🔴🔵 Les ultras parisiens sont présents au Campus pour l’entraînement à la veille du Classique.@RMCsport #RMCLive #OMPSG pic.twitter.com/7aNSVYz9nd — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) September 19, 2026

Présents autour du centre d’entraînement, les ultras ont fait entendre leur voix et encouragé les hommes de Luis Enrique à l’approche de ce rendez-vous très attendu. Un soutien venu remobiliser un groupe qui espère enchaîner après son succès obtenu à Brest et profiter de ce déplacement à Marseille pour poursuivre sa remontée au classement. De son côté, l’OM aborde également ce Classique dans une période délicate après quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues et une lourde défaite (4-1) face à Besiktas en Ligue Europa.