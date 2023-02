PSG : Presnel Kimpembe assume sa prise de parole à Monaco

Vainqueur au bout du suspense face au LOSC ce dimanche, au Parc des Princes (4-3), le PSG a mis fin à une série de trois défaites consécutives. Un bol d’air frais pour le capitaine du jour, Presnel Kimpembe, présent au micro de Prime Video. L’international français, qui s’était présenté face à ses supporters le week-end dernier à Monaco, contre la volonté du capitaine Marquinhos, a assumé cette prise de position, qu’il jugeait nécessaire pour remobiliser ses troupes.

«Ce n’était pas calculé. C’était un moment entre les supporters et moi que je pensais nécessaire. Je devais aller leur parler et m’exprimer devant eux, estime l’international tricolore. C’était une période pas facile pour l’équipe mais le plus important était que tout le monde soit réuni pour aller le plus loin possible ensemble. C’était le message à faire passer aujourd’hui. Ca passe par le travail, l’humilité et le respect.»

