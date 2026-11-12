Cristiano Ronaldo annonce sa première série télévisée

Cristiano Ronaldo prépare déjà son avenir loin des terrains de football. Alors qu’il vient d’annoncer la fin de sa carrière internationale avec le Portugal, l’attaquant d’Al-Nassr a dévoilé un nouveau projet dans le monde de l’audiovisuel. Sur ses réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or a annoncé le lancement du tournage de sa toute première série télévisée, intitulée Day 1s. « Une nouvelle passionnante ! La production de ma première série télévisée, Day 1s, vient de commencer. D’autres informations arriveront bientôt ! », a-t-il écrit pour présenter cette nouvelle aventure. L’intrigue se déroulera dans l’univers des agents sportifs britanniques, un milieu que Ronaldo connaît bien après plus de deux décennies passées au sommet du football mondial. Le tournage a déjà débuté à Londres, sous la responsabilité d’UR•Marv Studios, une société liée à la star portugaise. En revanche, aucune date de diffusion ni aucune plateforme de streaming n’ont encore été indiquées.

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Pour ce premier projet télévisuel, Cristiano Ronaldo pourra compter sur plusieurs personnalités bien connues du grand public. L’acteur britannique Damian Lewis tiendra le rôle principal et incarnera Stanley Dalton, un agent sportif, au cœur de l’histoire. Le casting comprendra également l’ancien international français Thierry Henry, ainsi que le rappeur britannique Dave, qui apparaîtra dès le premier épisode. Cristiano Ronaldo fera lui aussi une apparition dans la série, même si la nature exacte de son rôle n’a pas encore été précisée. Ce projet marque une nouvelle étape dans la diversification des activités du Portugais, qui développe progressivement ses investissements et ses activités en dehors du football. Avec Day 1s, il s’intéressera cette fois aux coulisses du sport professionnel, à travers le quotidien des représentants de joueurs.