Dans un communiqué publié ce mardi, la FFF a confirmé la validation de cette candidature par son Comité exécutif. «Réuni ce mardi 17 novembre 2026, le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a approuvé à l’unanimité la candidature de son président, Philippe Diallo, à la présidence de la FIFA, en vue de l’élection prévue en mars 2027", indique le texte. "Le vote du Comité exécutif témoigne de la confiance qu’il accorde à Philippe Diallo et traduit la volonté collective de la FFF de prendre toute sa part dans les responsabilités qui engagent l’avenir du football mondial. Le football mondial traverse une période déterminante de son histoire. Les difficultés qui affectent sa gouvernance appellent lucidité et responsabilité. Restaurer la confiance, préserver l’universalité du football, rétablir la crédibilité de la FIFA et placer le développement du football dans toutes les régions du monde au cœur de son action sont des enjeux essentiels pour l’ensemble de la communauté internationale du football. C’est dans ce contexte que les associations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA ont invité, lundi 16 novembre, Philippe Diallo à se porter candidat et lui ont apporté leur soutien unanime. En acceptant cette invitation, Philippe Diallo répond à une volonté d’ouvrir un nouveau chapitre pour la gouvernance du football mondial», est-il écrit.

La suite après cette publicité

Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La Fédération française a ainsi acté la décision de son président de se présenter à la tête de l’instance mondiale, au lendemain du soutien unanime apporté par les associations européennes représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA. Cette officialisation vient formaliser une candidature qui avait été préparée dans les derniers jours, alors que l’instance européenne cherchait encore un profil pour mener son opposition. Si Philippe Diallo venait à être élu à la FIFA en mars prochain, sa succession à la tête de la FFF deviendrait un dossier prioritaire. Jean-Michel Aulas, actuel vice-président délégué, apparaît comme le premier concerné puisqu’il serait chargé d’assurer l’intérim en cas de vacance du poste. Marc Keller, président du RC Strasbourg et membre du Comité exécutif, ainsi que Vincent Labrune, patron de la LFP et membre de cette instance, figurent parmi les autres profils à surveiller. Les statuts fédéraux prévoient toutefois que le successeur soit choisi parmi les membres du Comex, sur proposition de celui-ci. Une autre bataille institutionnelle pourrait donc s’ouvrir en parallèle de la campagne internationale de Philippe Diallo. Pour rappel, les autres candidats annoncés à la présidence de la FIFA sont Gianni Infantino, président sortant, Kozo Tashima, ancien président de la Fédération japonaise, et Ramon Vega, ancien international suisse passé par Tottenham.