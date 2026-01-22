Ligue des Champions : la 8e et dernière journée sera complètement folle !

Vous aimez le suspense ? Vous allez être servis. Mercredi prochain se jouera la 8e et dernière journée de Ligue des Champions, avec pour la deuxième année le multiplex de 18 rencontres en simultané, pour assurer l’équité. Pour l’instant, seules deux équipes sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale (car assurées de finir dans le Top 8), ce sont Arsenal et le Bayern Munich. Quatre équipes sont déjà éliminées, l’Eintracht Francfort, Villarreal, le Slavia Prague et le Kairat Almaty. Ce sont donc 30 équipes qui vont jouer leur destin en Ligue des Champions lors de l’ultime journée.

Le PSG est assuré de se qualifier, mais ne sait pas si ce sera directement en huitième de finale ou en barrage. C’est le cas de 13 équipes au total (Atalanta, Juventus, Newcastle, Chelsea, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Inter Milan, FC Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid, Sporting Lisbonne, Tottenham Hotspur). L’OM ne peut pas se qualifier directement et jouera une place en barrage lors de son dernier match, un déplacement périlleux sur la pelouse du Club Bruges. Une victoire et l’OM sera qualifié, mais même un nul ou une défaite peut suffire, en fonction des résultats des autres rencontres. Même chose pour l’AS Monaco, qui accueille la Juventus. Le club de la Principauté est maître de son destin avec une victoire, dépendant des autres résultats en cas de nul ou de défaite. Il faudra donc suivre attentivement l’évolution du classement en direct mercredi prochain.

Un tirage au sort qui sera décisif

Car, outre la qualification, c’est aussi l’identité des futurs adversaires potentiels qui se dessinera mercredi soir. À l’heure actuelle, si le classement restait le même, le PSG affronterait l’une des quatre équipes suivantes en huitième de finale : Manchester City, Atlético de Madrid, Monaco ou le PSV Eindhoven. Cela dépendra du tirage au sort des barrages qui aura lieu vendredi prochain à midi, deux jours après la 8e journée. L’OM hériterait de l’Atalanta ou de l’Inter Milan en barrages, et Monaco de Manchester City ou de l’Atlético de Madrid donc.

Mais forcément, c’est amené à évoluer avec les résultats de mercredi prochain. L’OM pourrait basculer dans la partie des barragistes têtes de série (les équipes classées entre la 9e et la 16e place), ce à quoi l’AS Monaco ne pourra pas prétendre. Cela ne garantit pas un tirage plus facile, à l’image du barrage disputé la saison passée entre le Real Madrid et Manchester City. Pour le PSG, une place haute dans le Top 8 lui permettrait d’éviter Arsenal ou le Bayern avant une éventuelle demi-finale. Il faudra pour cela battre Newcastle, actuellement 7e avec le même nombre de points que le PSG, et donc le même objectif mercredi prochain…