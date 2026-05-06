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Ligue 1 : la sonorisation généralisée dès la saison prochaine ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stéphanie Frappart au sifflet @Maxppp

Lors du media day organisé au Centre national du football de Clairefontaine, la question de la transparence de l’arbitrage a occupé une place centrale. Dans la continuité des expérimentations menées ces derniers mois en Ligue 1, la sonorisation des arbitres apparaît comme l’une des évolutions majeures envisagées pour rapprocher décisions arbitrales, joueurs et public, dans un contexte où la pédagogie devient essentielle.

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«J’ai un regard positif sur la sonorisation. J’avais déjà proposé à la LFP cette démarche en février 2024. On a reçu le feu vert de la LFP pour l’expérimenter sur 6 rencontres. Quatre stades ont fait l’objet de la sonorisation. On a eu de bons retours. La LFP travaille techniquement pour connaître les spécifications des installations. J’ai bon espoir pour l’avoir à toutes les rencontres la saison prochaine», a expliqué Antony Gautier, confirmant la volonté d’étendre progressivement ce dispositif à l’ensemble des matchs.

Pub. le - MAJ le
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