Ligue des Champions, PSG : une prestation insipide et des signes d’espoir

La suite après cette publicité

Angoissé et angoissant depuis le début de l’année 2023, le Paris Saint-Germain avait une belle occasion de calmer son anxiété chronique à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier accueillaient le Bayern Munich, leader de Bundesliga et déjà bourreau des Parisiens en finale de l’édition 2020. Sans Kylian Mbappé, finalement remplaçant malgré un espoir de dernière minute, les Rouge et Bleu portaient, malgré tout, une ambition. Celle de répondre à la colère ardente des supporters franciliens, lassés par le niveau de jeu proposé au cours des dernières semaines.

Le PSG dominé dans tous les compartiments du jeu !

Aligné en 4-4-2 au coup d’envoi avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, le PSG débutait ce choc avec une défense à quatre : Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Danilo, préféré à Vitinha, accompagnait Marco Verratti alors que le jeune Warren Zaïre-Emery, auteur d’un nouveau record de précocité, et Carlos Soler occupaient les ailes. Devant, Lionel Messi et Neymar étaient associés. Porté par un public aussi inquiet qu’excité, le club de la capitale vivait, malheureusement, une entame compliquée. Dominateurs dès les premières secondes, les coéquipiers de Kingsley Coman, organisés en 3-4-3, appuyaient rapidement sur l’accélérateur et Eric Choupo-Moting, autre ancien de la maison parisienne, décochait la première frappe de cette rencontre.

À lire

PSG : les critiques contre Lionel Messi font enrager l’Argentine

Le ton de ce choc était donné et Paris, à l’agonie, ne parvenait plus à sortir de cette pression munichoise. Symbole d’un collectif en perdition, la prestation réalisée par Marco Verratti (13 ballons perdus, un seul récupéré). De retour après un début d’année 2023 cauchemardesque, marqué par les blessures et les suspensions, le milieu de terrain italien a beaucoup couru dans le vide ou à contretemps. Apathique, il a fini par perdre en lucidité et ne plus maîtriser grand-chose face aux milieux bavarois. Si Danilo Pereira tentait, lui, de colmater les brèches, le manque d’expérience d’un Warren Zaïre-Emery volontaire n’aidait pas le PSG. Pris par le formidable duo de l’entrejeu bavarois, composé de Leon Goretzka et Joshua Kimmich, capitaine du soir, sans parler des performances XXL de Dayot Upamecano et Matthijs De Ligt, le champion de France en titre ne s’est ainsi jamais retrouvé en position d’attaquer. Tout du moins pendant les 60 premières minutes de ce match.

La suite après cette publicité

Un groupe diminué, un mental touché ?

«On a eu une heure de jeu difficile face à une équipe qui nous a privé de ballon, qui a eu une grosse possession, qui est venue nous presser. On s’y attendait, sur notre onze de départ il n’y avait pas beaucoup de profondeur donc on se doutait qu’ils allaient venir nous presser très haut. Ça a été le cas. On aurait pu espérer avoir plus d’animation sur les côtés par rapport à nos latéraux, malheureusement Achraf Hakimi a été très rapidement diminué lors de la première période. Après il y a peut-être une question de timing, juste au moment où l’on prépare les changements (en seconde période) et que Kylian allait pouvoir entrer, on prend ce but. C’est dommageable, même si le Bayern aurait mérité marquer durant cette heure de jeu», reconnaissait, en ce sens, Christophe Galtier en conférence de presse. Sauvé, à plusieurs reprises, par un Sergio Ramos à la hauteur de l’enjeu, le club de la capitale conserve malgré tout ses chances avant de se déplacer sur la pelouse de l’Allianz Arena. La faute, également, à un Bayern Munich parfois poussif et fragile.

«Les 25 dernières minutes donnent de l’espoir. J’espère qu’on pourra récupérer des joueurs et de la fraîcheur dans trois semaines. Je pense au milieu de terrain, à Nordi Mukiele, à Kim (Kimpembe) qui n’a joué qu’une mi-temps. Ce soir il n’y a pas d’éliminé, pas de qualifié, c’est la réalité. Il y aura un match à jouer dans trois semaines, si on a la capacité de le jouer comme les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l’espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener aux tirs au but ou à la qualification. Je fonde beaucoup d’espoirs. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs», lançait dans cette optique le coach parisien, conscient également de l’apport de Kylian Mbappé lors des 30 dernières minutes. «Après on a eu 25-30 minutes assez intéressantes avec beaucoup plus de vitesse, de profondeur, de connexion entre les uns et les autres. Je suis repassé sur une organisation où les joueurs ont plus de repères. L’apport de Kylian et les associations avec Ney et Leo ont apporté. La participation de Nuno Mendes aussi, malheureusement on n’a pas pu avoir la même chose à droite. Marqui était un peu touché aussi, il a dû serrer les dents sur son côté. On a eu deux-trois situations, malheureusement ça n’a pas suffi. Voilà».

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, le guide d’un PSG déboussolé !

Sonné, sans être KO, le PSG a d’ailleurs bien l’intention de frapper un grand coup en terres bavaroises. Symbole de cette détermination ? L’union aperçue, à la fin du match, entre les joueurs parisiens et les supporters promettant de ne pas les lâcher. Des ambitions élevées également perceptibles dans le discours de chacun. «Les motifs d’espoir ? On n’a perdu que 1-0, il n’y a plus de buts à l’extérieur, si on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité, après il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n’est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier», affirmait ainsi Mbappé, de retour à la compétition.

«C’était un match très disputé. En première mi-temps, on a joué trop bas, on était trop défensifs, c’était un match très difficile, très compliqué. Je suis très déçu pour les supporters, mais ils ont été là. Il faudra qu’on ait plus de caractère au retour, plus de verticalité», avouait quant à lui Sergio Ramos alors que Danilo Pereira lançait d’ores et déjà le 8e de finale retour : «on a fait un bon match, mais le Bayern était un peu supérieur. On va à Munich pour remporter ce match. C’est possible au retour, on a une grosse équipe, un gros collectif, on ne doit pas avoir peur d’être plus offensifs. On a été très bien dans les 15 dernières minutes avec Kylian.» Trop timide devant son public, le PSG devra, en effet, montrer un tout autre visage devant les 75 000 spectateurs réunis à l’Allianz Arena, le 8 mars prochain, au risque d’essuyer une nouvelle déconvenue de taille sur la scène européenne.